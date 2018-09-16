قبل مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.. ناصر الخليفي: توماس توخيل أفضل مدرب في العالم

امتدح ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مدرب الفريق، الألماني توماس توخيل، قبل المباراة المرتقبة أمام ليفربول في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2018/2019.

وقال الخليفي عبر برنامج (تيليفوت) بقناة (تي إف 1) الفرنسية: “أنا متفائل، لدينا فريق رائع للغاية”.

وأضاف “كما باريس سان جيرمان توماس توخيل، فهو أفضل مدرب في العالم”.

يشار إلى أن توخيل (45 عامًا) تولى تدريب باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري، بعقد مدته موسمان، خلفًا للإسباني أوناي غيمري.

وقاد توخيل باريس سان جيرمان لإحراز كأس السوبر، وحقق رقمًا قياسيًا بالفوز في أول 5 مباريات ببطولة الدوري الفرنسي.

ويلعب باريس سان جيرمان مع ليفربول ونابولي وسرفينا زفيزدا ضمن المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، ويرى كثيرون أن هذه المجموعة واحدة من أقوى المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ليفربول اللقب القاري 5 مرات، كان آخرها موسم 2006/2007، بينما لم ينجح باريس سان جيرمان في التتويج باللقب أي مرة.