غادر الملعب قبل نهاية المباراة.. بايرن ميونخ يتجه لفرض عقوبة على فرانك ريبيري

أفادت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأحد، أن بايرن ميونخ قد يعاقب لاعبه الفرنسي فرانك ريبيري بعقوبة مالية؛ بعد تصرفه في المباراة التي جمعت الفريق البافاري أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني، أمس السبت.

وغادر ريبيري ملعب المباراة قبل صافرة النهاية بـ 7 دقائق، بعدما أجرى مدربه الكرواتي نيكو كوفاتس التبديل الثالث، دون أن يشرك اللاعب الفرنسي.

وأثار كوفاتش غضب ريبيري بعدم إشراكه في التشكيلة الأساسية أو البدلاء

ليطلب ريبيري سيارة أجرة، في الدقيقة 83، ليغادر ملعب المباراة.

لكن صحيفة “بيلد” الألمانية، نقلت عن ريبيري قوله عقب الواقعة: “لا علاقة لجلوسي على مقاعد البدلاء برحيلي، لست غاضبًا على الإطلاق لأني لم ألعب، فكل شيء تم الاتفاق عليه مع المدرب”.

وشارك ريبيري، البالغ من العمر 35 عامًا في 4 مباريات مع بايرن ميونخ تحت قيادو كوفاتش، بواقع 341 دقيقة، وصنع فيها هدفًا ولم يسجل أي هدف.