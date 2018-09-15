صدمة في بايرن ميونخ بعد إصابة الفرنسي توليسو بالرباط الصليبي 

صدمة في بايرن ميونخ بعد إصابة الفرنسي توليسو بالرباط الصليبي 

#إرم_سبورت

تلقى الجهاز الفني لبايرن ميونخ الألماني، يوم السبت، صدمة بعدما أثبتت الفحوصات الطبية غياب لاعب كرة القدم الفرنسي كورنتين توليسو عن الملاعب لفترة طويلة لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإليكتروني: “تعرض كورنتين توليسو لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، وسيخضع لجراحة عاجلة غدًا الأحد، مع ابتعاده عن الملاعب لعدة أشهر”.

وتعرض توليسو لإصابة خلال مباراة بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن في وقت سابق اليوم والتي انتهت بفوز البافاري بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة للدوري المحلي (البوندسليغا).

ولم يتمكن النجم الفرنسي من استكمال اللقاء ليخرج في الدقيقة 42 ويلعب بدلًا منه الكولومبي خاميس رودريغيز.

وانضم توليسو (24 عامًا) إلى البايرن مطلع الموسم الماضي قادمًا من أوليمبيك ليون مقابل 41 مليون يورو.

وشارك مع البافاري في 42 مباراة، مسجلًا 10 أهداف، وساهم في صناعة 7 آخرين، وتمكن من التتويج بالدوري الألماني وكأس السوبر.

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