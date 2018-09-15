صدمة في بايرن ميونخ بعد إصابة الفرنسي توليسو بالرباط الصليبي 

تلقى الجهاز الفني لبايرن ميونخ الألماني، يوم السبت، صدمة بعدما أثبتت الفحوصات الطبية غياب لاعب كرة القدم الفرنسي كورنتين توليسو عن الملاعب لفترة طويلة لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإليكتروني: “تعرض كورنتين توليسو لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، وسيخضع لجراحة عاجلة غدًا الأحد، مع ابتعاده عن الملاعب لعدة أشهر”.

وتعرض توليسو لإصابة خلال مباراة بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن في وقت سابق اليوم والتي انتهت بفوز البافاري بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة للدوري المحلي (البوندسليغا).

Corentin Tolisso leaving the stadium on crutches. [Via @altobelli13] pic.twitter.com/IsKX3Taogt — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 15, 2018

ولم يتمكن النجم الفرنسي من استكمال اللقاء ليخرج في الدقيقة 42 ويلعب بدلًا منه الكولومبي خاميس رودريغيز.

وانضم توليسو (24 عامًا) إلى البايرن مطلع الموسم الماضي قادمًا من أوليمبيك ليون مقابل 41 مليون يورو.

وشارك مع البافاري في 42 مباراة، مسجلًا 10 أهداف، وساهم في صناعة 7 آخرين، وتمكن من التتويج بالدوري الألماني وكأس السوبر.