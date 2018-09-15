بايرن ميونخ ينقض على قمة ترتيب الدوري الألماني بإسقاط باير ليفركوزن

ارتقى فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، إلى قمة جدول ترتيب الدوري الألماني، وقلب تأخره بهدف أمام ضيفه باير ليفركوزن لفوز بثلاثية، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

تقدم ليفركوزن بهدف عن طريق البرازيلي ويندل ناسيمينتو بورغيس من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من زمن اللقاء.

وعاد البايرن بثلاثية عبر الفرنسي كورينتين توليسو والهولندي آريين روبن والكولومبي خميس رودريغيز في الدقائق 10 و19 و89 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة طرد الألماني صاحب الأصول المغربية كريم بلعربي، في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، ارتقى البايرن لقمة الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما ظل ليفركوزن دون رصيد من النقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

وأسفرت مباريات أخرى بنفس الجولة عن فوز ماينز على ضيفه أوغسبورغ وفورتونا دوسلدورف على ضيفه هوفنهايم بنفس النتيجة هدفين لهدف، ولايبزيغ على ضيفه هانوفر بثلاثة أهداف لهدفين.

بينما تعادل فولفسبورغ مع ضيفه هيرتا برلين بهدفين لكل منهما.

ويحمل بايرن ميونخ لقب النسخ الست الأخيرة من المسابقة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 28 لقبًا.