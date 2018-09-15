اتهامات للاعبي المنتخب الأرجنتيني بتهريب بضائع من الولايات المتحدة

وجّهت سلطات الأرجنتين اتهامات بالتهريب للاتحاد المحلي ولاعبي المنتخب الوطني عقب عودتهم من الولايات المتحدة بعد مواجهة غواتيمالا وكولومبيا وديًا.

وذكرت صحيفة “أس الإسبانية أن اللاعبين وأعضاء الاتحاد نقلوا بضائع من الولايات المتحدة دون أن يكشفوا عنها وبلغت قيمتها حوالي 20 ألف يورو.

وتشمل السلع التي هرّبها اللاعبون أجهزة كهربائية وألعاب أطفال وآلات موسيقية، كان ينبغي الإبلاغ عنها كلها لدى وصولهم إلى الأرجنتين.

وأكدت السلطات الضريبية الأرجنتينية أنها قد حوّلت الأمر إلى مكتب المدعي العام للجرائم الاقتصادية الذي سيقرر ما الذي سيحدث للبضائع المضبوطة.

وتعادل منتخب الأرجنتين دون أهداف مع كولومبيا في مباراة ودية أقيمت في نيوجيرزي يوم الأربعاء الماضي لم يقدم فيها الفريقان ما يمكن أن يسعد جماهيرهما بعد أداء محبط في كأس العالم.

وقبلها بعدة أيام فازت الأرجنتين 3/0 على غواتيمالا في الولايات المتحدة أيضًا، وستكون مباراة الأرجنتين القادمة يوم 16 أكتوبر ضد البرازيل في السعودية.