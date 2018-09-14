مدرب أولمبيك مارسيليا يعتبر عقوبات الويفا قاسية

اعتبر الفرنسي رودي غارسيا مدرب فريق أولمبيك مارسيليا عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والقاضية بحرمان الفريق من جماهيره في مسابقة الاتحاد الأوروبي، قاسية، مؤكدًا على دور الجماهير في تحفيز الفريق الموسم الماضي لبلوغ النهائي.

وقال رودي غارسيا:” إنها كارثة وعقوبات قاسية جدًا، لكن يمكنني القول أيضًا إن الألعاب النارية لا تعطيك الفوز باللقاء، نحتاج للجماهير دائمًا، في الموسم الماضي لو لعبنا دون جمهور أمام لايبزيغ وتأخرنا بهدف في الـ 5 دقائق الأولى وكنا في حاجة لتسجيل 3 أهداف ما كنا سنتأهل.”

وأضاف المدرب الفرنسي: ” جمهورنا رائع ونحتاج إليه، ولكوننا نحتاج إليه فيجب عليه أن يتبع التعليمات والقوانين، وأتمنى ألا يكون غيابه عائقًا أمامنا.”

وأفلت أولمبيك مارسيليا من الإقصاء النهائي من الدوري الأوروبي من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسيلعب دون جمهور أمام فرانكفورت الألماني يوم 20 من الشهر الحالي، كما سيلعب بأجزاء فارغة من الملعب أمام لاتسيو الإيطالي وأبولون ليموسول القبرصي.

وخسر مارسيليا نهائي النسخة الماضية من الدوري الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في مدينة ليون الفرنسية.