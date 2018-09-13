تيجي سافانييه لاعب نيم أولمبيك يطعن في قرار إيقاف مبابي

قرر تيجي سافانييه لاعب نادي نيم أولمبيك الطعن على قرار لجنة الانضباط، بإيقاف كيليان مبابي 5 مباريات (واحدة منهم مع إيقاف التنفيذ)، في الدوري الفرنسي.

واعتدى مبابي على تيجي سافانييه ليطرده الحكم في الدقيقة 94 في فوز باريس سان جيرمان 4/2 على نيم أولمبيك في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وبات مبابي، (19 عامًا)، مهددًا بتشديد عقوبة إيقافه (3 مباريات).

ووفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن سافانييه لاعب نيم أولمبيك قرر الطعن في العقوبة، وأن لجنة الاستئناف، ستنظر في القضية الأسبوع المقبل، للفصل في طعن لاعب نيم.

وبحسب الصحيفة فإنه وبحسب اللوائح تنص على أن اللجوء للجنة الاستئناف، يعني فتح الملف بالكامل، والتحقيق فيه مجددًا، ما ينذر بتوقيع عقوبات أشد قسوة ضد مبابي، حال قبول طعن سافانييه.

وفي المباريات الـ 5 المقبلة لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي يلعب أمام سانت إيتيان، ورين، ستاد ريمس، وونيس، وليون.