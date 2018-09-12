هيونغ مين سون قائد كوريا الجنوبية يثأر من إساءة عنصرية بأروع طريقة (فيديو)

ثأر هيونغ مين سون قائد كوريا الجنوبية ولاعب وسط توتنهام هوتسبير من دييغو فالديس لاعب تشيلي بعدما وضع الكرة بين قدميه في لقاء ودي جمع المنتخبين بعد أيام من لفتة عنصرية من فالديس تجاه الكوريين.

واضطر فالديس إلى تقديم اعتذار علني بعد ظهور صورة له وهو يحاول تضييق عينيه في إشارة نمطية للسخرية من الآسيويين قبل مواجهة ودية مع كوريا الجنوبية.

وبعد دقيقتين فقط نجح سون، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في اندونيسيا، في وضع الكرة بين قدمي فالديس بعدما راوغ أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة ببراعة وطرحه أرضًا.



وانتهت المباراة بالتعادل السلبي لكن فالديس كان في موقف حرج بعدما حدث له خلال المباراة وإجباره على الاعتذار نتيجة لإشارة السخرية.

وبعد وابل من الانتقادات كتب على وسائل الإعلام الاجتماعية: “فيما يتعلق بالصورة التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن في نيتي الإساءة وأقدم اعتذاري لأي شخص يمكن قد يكون تعرض للإساءة”.

ولم يعلق رينالدو رويدا المدير الفني لمنتخب تشيلي على الموقف خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي أقيمت في استاد سوون لكأس العالم.

وقال: “هذا هو مؤتمر صحفي للحديث عن كرة القدم. لست هنا للحديث عن أشياء لا علاقة لها بكرة القدم”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يدور فيها جدل بين كوريا الجنوبية ومنتخبات أمريكا الجنوبية حيث تكرر الموقف ذاته في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عندما تم إيقاف الكولومبي إدوين كاردونا مدة خمس مباريات من الاتحاد الدولي (الفيفا) لقيامه بحركة مماثلة إلى قائد كوريا الجنوبية كي سونغ-يوينغ.