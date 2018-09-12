بوينوف مهاجم مانشستر سيتي السابق يعود إلى الدوري البلغاري

سيعود المهاجم البلغاري كثير الترحال فاليري بوينوف إلى بلاده، وسينضم لفريق بوتيف فراتسا الوافد الجديد بعقد حتى نهاية العام الجاري، بعدما رحل عن ريكا الكرواتي الشهر الماضي.

وكان بوينوف (32 عامًا) يعد على نطاق واسع من أبرز المواهب الواعدة في إيطاليا، عندما انتقل إلى فيورنتينا قادمًا من ليتشي مقابل حوالي 13 مليون يورو (15.08 مليون دولار) في يناير كانون الثاني 2005، ولعب أيضًا مع يوفنتوس على سبيل الإعارة.

وأصبح بوينوف أصغر لاعب غير إيطالي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، عندما خاض مباراته الأولى وعمره 15 عامًا في 27 يناير كانون الثاني 2002.

ولعب بوينوف مع 14 ناديًا في وإيطاليا وإنجلترا والبرتغال وبلغاريا وصربيا والصين وسويسرا.