عايره بقصر قامته.. مايزجا مدافع أمريكا يدخل في مشادة مع مهاجم المكسيك (فيديو)

شهدت المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي أمريكا والمكسيك، يوم الثلاثاء، تصرفًا سيئًا من مات مايزجا، مدافع منتخب أمريكا ونانت الفرنسي، ضد الجناح المكسيكي دييغو لينيز.

ووفقًا للفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال المباراة، فظهر مايزجا في مشادة مع لينيز، حيث قام الأول بمعايرته بقصر قامته.

وفي كرة مشتركة بين الثنائي دخل مايزجا بقوة على لاعب المكسيك، مما دفعه للابتعاد عنه فقام لاعب نانت بالسخرية من قصر قامته، وبعد تدخل الحكم ولاعبي الفريقين واصل مايزجا السخرية من اللاعب في مشهد وصفه الجمهور بـ”المؤسف”.

If Miazga isn't the captain after this, then I don't know who should #USAvMEX #USMNT pic.twitter.com/CEUzWFAI4F — Holden Essman (@Holden_Essman) September 12, 2018

وأحرز الأمريكي تايلر آدمز، البالغ من العمر 19 عامًا، هدفا في الشوط الثاني، هو الأول له مع بلاده، ليمنح الولايات المتحدة الفوز 1-0 على ضيفتها المكسيك.

وحصل أنخيل زالديبار، لاعب المكسيك، على بطاقة حمراء مباشرة، بسبب مخالفة عنيفة ضد ويل تراب، في الدقيقة 67.

وبعد أربع دقائق فقط، سجل أصحاب الأرض هدف الفوز، حين استغل آدمز تمركزًا سيئًا من دفاع المكسيك، ليهز الشباك من 12 مترًا.

وسيرحب المنتخب الأمريكي بالانتصار، الذي جاء بعد الهزيمة أمام البرازيل وديًا، الأسبوع الماضي، لكنه يمثل خيبة أمل للمكسيك، التي خسرت الآن ثلاث مباريات متتالية.

MATT MIAZGA LOVES US SHOWED IT BY PROVIDING THE GOOCH STARE DOWN FOR THIS GENERATION pic.twitter.com/bHcMTFrNPu — The American Outlaws (@AmericanOutlaws) September 12, 2018

وسقط المنتخب المكسيكي بنتيجة 4-1 أمام أوروغواي، الأسبوع الماضي، في مباراته الأولى، منذ خروجه من دور الستة عشر لكأس العالم، على يد البرازيل.

وتلتقي الولايات المتحدة في مباراتها القادمة مع كولومبيا، في تامبا، يوم 11 أكتوبر تشرين الأول، ثم تواجه بيرو في إيست راذرفورد، بعد خمسة أيام أخرى.