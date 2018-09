عايره بقصر قامته.. مايزجا مدافع أمريكا يدخل في مشادة مع مهاجم المكسيك (فيديو)

شهدت المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي أمريكا والمكسيك، يوم الثلاثاء، تصرفًا سيئًا من مات مايزجا، مدافع منتخب أمريكا ونانت الفرنسي، ضد الجناح المكسيكي دييغو لينيز.

ووفقًا للفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال المباراة، فظهر مايزجا في مشادة مع لينيز، حيث قام الأول بمعايرته بقصر قامته.

وفي كرة مشتركة بين الثنائي دخل مايزجا بقوة على لاعب المكسيك، مما دفعه للابتعاد عنه فقام لاعب نانت بالسخرية من قصر قامته، وبعد تدخل الحكم ولاعبي الفريقين واصل مايزجا السخرية من اللاعب في مشهد وصفه الجمهور بـ”المؤسف”.

If Miazga isn't the captain after this, then I don't know who should #USAvMEX #USMNT pic.twitter.com/CEUzWFAI4F

— Holden Essman (@Holden_Essman) September 12, 2018