الرئيس جورج وياه يعود بشكل مفاجئ للعب مع ليبيريا ضد نيجيريا (فيديو)

عاد الرئيس الليبيري جورج وياه، أفضل لاعب كرة قدم في العالم سابقًا، بشكل مفاجئ إلى المنافسات الدولية في مونروفيا، يوم الثلاثاء، وشارك في الخسارة 2-1 أمام نيجيريا قبل أسابيع من بلوغ عامه الـ52.

ونظمت ليبريا مباراة ودية لتعليق القميص رقم 14 الذي ارتداه وياه، لكن الجماهير شعرت بالمفاجأة عندما قاد المهاجم السابق منتخب بلاده، وارتدى هذا الرقم بعد 16 عامًا من خوض آخر مباراة دولية.

وذكرت تقارير أن الجماهير وجهت تحية حارة للرئيس وياه، الذي قدم بعض اللمسات الرائعة التي جعلته سابقًا يحظى بشعبية هائلة حول العالم، عند استبداله في الدقيقة 79.

Check out Liberia President George Weah on the pitch in a friendly against Nigeria Super Eagles. Legend Weah dusted off his boots to play at age 51 making one final game in his no 14 jersey.(China Acheru????) pic.twitter.com/zLOKWq4Leh — Collins Okinyo (@bedjosessien) September 12, 2018

وتقدمت نيجيريا بهدفين عن طريق هنري أونيكورو وسيمون نوانكو قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق بواسطة كبا شرمان من ركلة جزاء قرب النهاية.

وقضى وياه مسيرة رائعة في أوروبا ولعب لفرق موناكو وباريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا وميلانو ومانشستر سيتي وتشيلسي.

وإضافة إلى الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 1995 نال ويا جائزة الكرة الذهبية في العام ذاته. ولم يفز أي لاعب أفريقي آخر بأي جائزة منهما.

واستفاد وياه من شعبيته الجارفة في ليبيريا، وفاز بانتخابات رئاسة البلاد في ديسمبر كانون الأول الماضي.