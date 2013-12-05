حارس أتليتكو يهدد تشيلسي بعرض كتالوني!

وكشفت صحيفة "دايلي ميل" عن أن برشلونة وضعت البلجيكي تيبو كورتوا كخيار أول ليكون خليفة فيكتور فالديس الذي سيرحل عن النادي الكتالوني نهاية الموسم الحالي ، وربما ينتقل إلى موناكو الفرنسي.

وكان كورتوا قد تألق على مدار السنوات الأخيرة مع أتلتيكو مدريد ما دفع برشلونة للتفكير في التعاقد معه ، خاصة في ظل رغبة حارس بلجيكا الأول في الاستمرار في الليغا وعدم العودة لتشيلسي.

كورتوا لا يريد الجلوس على مقاعد البدلاء في تشيلسي خاصة في ظل التألق الدائم للتشيكي بيتر تشيك حارس البلوز الأول منذ سنوات طويلة ، لذا ربما يضغط على تشيلسي من أجل التعاقد مع برشلونة الذي سيكون حارسه الأول بلا منازع.

وطلب كورتوا من مسؤولي تشيلسي خاصة البرتغالي جوزيه مورينيو تحديد مصيره قبل انطلاق كأس العالم في يونيو/حزيران المقبل، بعد ثلاث سنوات مع أتليتكو مدريد لم يخض خلالها أي مباراة مع تشيلسي الذي جاء له عام 2011 قادماً من غينك البلجيكي.

وقال حارس أتليتكو مدريد : "أمامنا أسبوع قبل أعياد الميلاد ، وسوف أغتنم هذه الفرصة للتحدث إلى تشيلسي ، ويجب أن يتم حسم ذلك قبل فبراير/شباط المقبل لأن أمامي أشياء مهمة كثيرة بعد هذا التاريخ خاصة مع أتليتيكو على ومنتخب بلجيكا في نهائيات كأس العالم، فأنا سعيد جدا مع أتليتكو والليغا ، لكن تشيلسي واحد من أفضل الأندية في العالم ، لذا فإننا سوف نرى ما سيحدث ".

ويسعى كورتوا للحصول على ضمانات من تشيلسي لعدم الجلوس على مقاعد البدلاء حتى أعود للنادي في الصيف المقبل، رغم تألق تشيك ، ما يضع مورينيو في مأزق حقيقي.