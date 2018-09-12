ثنائية ريتشارليسون تقود البرازيل لفوز ساحق على السلفادور (فيديو)

سجل ريتشارلسيون هدفين في مباراته الدولية الأولى بالتشكيلة الأساسية ليساعد البرازيل في الفوز 5-صفر على السلفادور في ماريلاند، يوم الثلاثاء.

ولعبت البرازيل بتشكيلة جديدة، ومنح المدرب تيتي فرصة المشاركة الدولية الأولى للحارس نيتو والظهير إيدر ميليتاو، كما بدأ للمرة الأولى بريتشارليسون في قلب الهجوم وارتور في وسط الملعب.

وتأقلم اللاعبون الجدد سريعًا في مواجهة منافس يحتل المركزالـ 72 في التصنيف العالمي واحتاجت البرازيل إلى ثلاث دقائق فقط لافتتاح التسجيل؛ حين هزَّ نيمار الشباك من ركلة جزاء بعد إعاقة ريتشارليسون داخل المنطقة.

ووضع ريتشارليسون اسمه في قائمة المسجلين بعد 13 دقيقة أخرى عندما أطلق تسديدة رائعة سكنت الشباك من 15 مترًا، وبعد مرور نصف ساعة جعلت البرازيل النتيجة 3-صفر عن طريق فيليبي كوتينيو الذي سدد في المرمى من عند حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة من نيمار.

وأجرى الفريقان تغييرات خلال الاستراحة، لكن البرازيل بطلة العالم خمس مرات احتاجت إلى خمس دقائق فقط لتسجيل الهدف الرابع عن طريق ريتشارليسون الذي استغل كرة ضالة ليطلق تسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز ماركينيوس هدف البرازيل الخامس في الدقيقة الأخيرة بضربة رأس عقب ركلة ركنية نفذها نيمار.

وقال ريتشارليسون: “أنا سعيد بالهدفين وبالفرصة التي منحها لي المدرب تيتي. الآن سنحتفل ثم أعود إلى النادي لمواصلة العمل”.

وتخوض البرازيل مباراتيها الوديَّتين المقبلتين في السعودية أمام أصحاب الأرض في الـ 12 من أكتوبر/ تشرين الأول، ثم ضد الأرجنتين بعد أربعة أيام أخرى.