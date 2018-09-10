“كلمة شرف” تبقي كارلوس كيروش مدربًا للمنتخب الإيراني

سيكون كارلوس كيروش على رأس الإدارة الفنية لمنتخب إيران، في أول مباراة دولية يخوضها منذ ودّع كأس العالم 2018 من الدور الأول، وذلك عندما يلتقي مستضيفه منتخب أوزباكستان، غدًا الثلاثاء.

وتقام المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الآسيوية 2019 في الإمارات، مطلع العام المقبل.

ولم يتوصل الاتحاد الإيراني وكارلوس كيروش إلى اتفاق لتمديد عقد المدرب البرتغالي، وقال كيروش في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: “هناك كلمة شرف لكننا لم نتوصل بعد لتمديد العقد رسميًا”.

ويحظى كارلوس كيروش بشعبية كبيرة في إيران؛ بعدما قاد المنتخب للتأهل لكأس العالم 2014، و2018، وهي المرة الأولى التي تتأهل فيها إيران لنسختين متتاليتين لكأس العالم.

وشهدت علاقة كيروش والاتحاد الإيراني توترًا على مدار 7 أعوام ونصف، وأعلن كيروش في مايو الماضي، أنه لن يستمر في منصبه بعد كأس العالم في روسيا؛ بعدما عُرض عليه تمديد عقده حتى نهاية كأس آسيا فقط.

يشار إلى أن المنتخب الإيراني مصنف الأول آسيويًا، ويأمل في التتويج بكأس آسيا لأول مرة منذ أن أحرز اللقب العام 1976.

ويلعب المنتخب الإيراني في كأس آسيا ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب العراق وفيتنام واليمن.