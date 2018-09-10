3 أندية كبيرة تنافس برشلونة في صفقة رابيو

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن مانشستر سيتي، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، ويوفنتوس الإيطالي دخلوا في تنافس مع برشلونة من أجل ضم لاعب وسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفشل النادي الكتالوني في ضم رابيو خلال الانتقالات الصيفية؛ بسبب تمسك ناديه الفرنسي به، لكن اللاعب يمكنه التفاوض مع أي نادٍ يريد في بداية يناير/كانون الثاني المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا الصيف المقبل، وهو حر في مناقشة أي انتقال مع الأندية الأخرى خلال شهور.

ورفض اللاعب تجديد عقده مع باريس، ويمكن أن يوافق على المغادرة مجانًا في يناير/كانون الثاني المقبل، لكن الانتقال لن يتم قبل صيف عام 2019.

وقالت محطة RAC 1 الإذاعية الإسبانية إن أندية برشلونة ويوفنتوس وتوتنهام هوتسبر ومانشستر سيتي أجرت بالفعل مفاوضات مع اللاعب، لكن ليفربول خرج من السباق.

ورغم أن رحيل رابيو بات وشيكًا، إلا أن ميلود كتبي من باريس سان جيرمان أكد أنه لا تزال هناك فرصة لتمديد عقد اللاعب.