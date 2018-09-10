جوس هيدينك يتولى تدريب منتخب الصين الأولمبي

سيتولى جوس هيدينك مهمَّة قيادة الصين إلى منافسات كرة القدم في أولمبياد 2020 بعدما أصبح مدرب ريال مدريد وهولندا السابق، مسؤولًا عن منتخب تحت 21 عامًا، اليوم الاثنين.

وأصبح هيدينك (71 عامًا) أحدث اسم بارز ينتقل إلى الصين منذ أنْ عبَّر رئيس البلاد شي جين بينغ عن رغبته في أن تصبح بلاده قوة كروية عظمى.

والتحق هيدينك بالمدرب الشهير مارتشيلو ليبي، الفائز مع إيطاليا بكأس العالم، في العمل مع الاتحاد الصيني إذ يقود ليبي منتخب البلاد الأول للاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا في الإمارات في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقضى مدربون بارزون آخرون فترات في أندية صينية مثل: لويز فيليبي سكولاري وفابيو كابيلو ومانويل بليغريني وأندريه فيلاس-بواش.

وجاء الإعلان عن تعيين هيدينك على موقع الاتحاد الصيني لكرة القدم.

وقال الاتحاد، إن مهمة هيدينك ستكون قيادة المنتخب نحو بطولة آسيا تحت 23 عامًا والتي تعتبر بمثابة التصفيات النهائية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وهيدينك ليس بغريب عن المنطقة إذ قاد كوريا الجنوبية إلى قبل نهائي كأس العالم 2002 قبل أن يصل مع أستراليا إلى دور الستة عشر بعد أربع سنوات في ألمانيا.

وكان آخر منصب لهيدينك كمدرب مؤقت لنادي تشيلسي الإنجليزي.

ولم تشارك الصين في منافسات كرة القدم الأولمبية منذ 2008 عندما استضافت بكين دورة الألعاب وشارك الفريق بشكل تلقائي.