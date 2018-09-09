نيكلاس بندتنر متهم بالاعتداء على سائق سيارة أجرة

أبلغ سائق سيارة أجرة في كوبنهاغن الشرطة عن نيكلاس بندتنر زاعمًا أن لاعب كرة القدم الدنماركي كان وراء هجوم عنيف عليه اليوم الأحد.

وأبلغ متحدث باسم شركة “دانتاكا” لخدمات التاكسي رويترز بأن السائق خضع لجراحة لعلاج كسر في الفك.

ونقلت صحيفة “إكسترا بلادت” الدنماركية عن مصادر لم تكشف عن هويتها قولها: إن بندتنر تم القبض عليه اليوم الأحد واتهامه بارتكاب سلوك عنيف لكن أطلق سراحه لاحقًا.

ويلعب بندتنر حاليًا في روزنبورغ النرويجي، لكن لم يتم اختياره ضمن تشكيلة منتخب الدنمارك الذي يواجه ويلز في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم شرطة كوبنهاغن إن هناك عددًا من قضايا العنف ضد سائقي سيارات الأجرة خلال الليل، لكنه رفض التعليق على حالات معينة.

ورفض متحدث باسم روزنبورغ والاتحاد الدنماركي لكرة القدم التعليق، ولم يتسن بعد الوصول إلى بندتنر من أجل التعقيب.

وبزغ نجم بندتنر (30 عامًا)، الذي استبعد من تشكيلة الدنمارك التي بلغت الدور الثاني في كأس العالم في روسيا هذا العام، في 2005 مع آرسنال لكنه أعير سريعًا إلى برمنغهام سيتي.

ومضى بندتنر ليمثل سندرلاند ويوفنتوس وفولفسبورغ ونوتنغهام فورست، لكن أهدافه توارت دائمًا في ظل تصرفاته الطائشة المرتبطة بتناول المشروبات الكحولية.

وبعد انضمامه إلى روزنبورغ، بدأ بندتنر في استعادة مستواه، وفاز بالدوري النرويجي في 2017 وسجل 3 أهداف في 11 مباراة الموسم الماضي.