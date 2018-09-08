سبارتاك موسكو يخطف جون تيري بعقد مغر

اقترب جون تيري، قائد تشيلسي ومنتخب إنجلترا السابق، من الانضمام إلى سبارتاك موسكو الروسي في عقد لمدة عام واحد مع إمكانية التمديد لعام اخر بعد عدوله عن قرار الاعتزل.

وسافر مدافع أستون فيلا السابق إلى روما على متن طائرة خاصة للخضوع للكشف الطبي يوم الجمعة قبل الاتفاق على شروطه الشخصية حيث سيحصل على نحو ثلاثة ملايين جنيه إسترليني سنويا معفاة من الضرائب.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن النادي الروسي قرر التعاقد مع تيري البالغ عمره 37 عاما بعد إصابة المدافع الفرنسي صمويل جيغو الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي لركبته الأسبوع الماضي وسيغيب باقي الموسم.

ومن المقرر أن يلتقي سبارتاك موسكو مع رينغرز الاسكتلندي الذي يدربه ستيفن جيرارد في الدوري الأوروبي ويحتل حاليا المركز الثاني في الدوري الروسي متأخرا بفارق نقطتين عن زينيت سان بطرسبرغ الذي يضم زميله السابق في تشيلسي برانيسلاف إيفانوفيتش.

وتلقى تيري، الذي انتهى عقده مع أستون فيلا بنهاية الموسم الماضي، عدة عروض لكن سبارتاك قدم لقائد إنجلترا السابق عرضا مغريا مع مكافآت للمباريات ما أقنع المدافع المخضرم بشكل سريع.

وكان من المقرر أن يشارك تيري في مباراة كرة قدم خيرية في سيلتيك يوم السبت لكنه قدم اعتذارًا عن عدم الحضور قائلاً: ‘أنا أسف لأني لا أستطيع أن أكون هناك اليوم لدعم جيمس ميلنر وستيليان بتروف في سيلتيك بارك”.

وحال انتهاء الأمور بشكل سريع قد يكون تيري في تشكيلة المدرب الجديد ماسيمو كاريرا للمشاركة في لقاء تيريك غروزني بالدوري الروسي يوم الأحد.