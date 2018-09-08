حارس سيشل يخطف الأضواء من أحمد موسى لسبب طريف (فيديو وصور)

رغم فوز نيجيريا بثلاثية نظيفة على مضيفتها سيشل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تهتم بالنتيجة الثقيلة، أو الهدف المذهل الذي سجله أحمد موسى مهاجم نادي النصر السعودي بل بحارس سيشل.

وحظى ديف موتسارت حارس مرمى سيشل باهتمام كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لوزنه الزائد، وحركته البطيئة، لدرجة أن أحد المعلقين قال إن موتسارت لم يشعر أن الكرة دخلت الشباك إلا عندما شاهد موسى يحتفل مع زملائه.

وقال آخر إن “جسم موتسارت يشبه الحقيبة الكبيرة، ولا يمكنه الحركة تحت الشبكة بسبب ضخامة جسمه ووزنه الزائد بشكل ملحوظ”.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه سرعان ما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بصور حارس المرمى السمين، وأصبح جسمه نقطة الاهتمام الرئيسة للعديد من المشاهدين.

وتتذيل سيشل المجموعة الخامسة دون رصيد من مباراتين، بينما تتساوى ليبيا مع جنوب أفريقيا، ولكل منهما أربع نقاط، بينما تأتي نيجيريا في المركز الثالث بثلاث نقاط.