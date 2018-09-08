سويسرا تمطر شباك آيسلندا بسداسية في دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

أمطر المنتخب السويسري، اليوم السبت، مرمى ضيفه الآيسلندي بستة أهداف نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدوري القسم الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وبذلك، انتزع المنتخب السويسري أول ثلاث نقاط له في البطولة القارية.

وأنهى الشوط المنتخب السويسري صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد أحرزهما ستيفين زوبير، ودينيس زكريا في الدقيقتين 13 و23.

وفي الوقت الذي حاول فيه المنتخب الآيسلندي تقليص النتيجة، أضاف المنتخب السويسري أربعة أهداف خلال شوط المباراة الثاني عن طريق شيردان شاكيري، وهاريس سيفيروفيتش، وألبيان أجيتي، وأدمير محمدي في الدقائق 53 و67 و71 و82.

ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأول على المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.

وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف كذلك الخاص باليويفا.