بالنيران الصديقة.. غانا تخسر من كينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

تلقى المنتخب الغاني، اليوم السبت، هزيمة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي ستقام بالكاميرون العام المقبل.

وخسر المنتخب الغاني من مضيفه الكيني بهدف دون رد في الجولة الثانية للمجموعة السادسة من التصفيات.

وجاء هدف الفوز لكينيا بالنيران الصديقة عن طريق نيكولاس أبوكو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39.

وتقام، غدًا الأحد، المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلعب سيراليون مع إثيوبيا.

وبذلك، ارتفع رصيد كينيا إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف غانا وسيراليون.

وفي المجموعة الثانية عشرة، تعادل المنتخب التنزاني سلبيًا مع مضيفه الأوغندي، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وبذلك، ارتفع رصيد أوغندا إلى 4 نقاط بفارق نقطتين عن تنزانيا.

وتقام غدًا الأحد، المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلعب ليسوتو مع الرأس الأخضر.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل الى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون سنة 2019 أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.