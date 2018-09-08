نيجيريا تسقط سيشيل.. والكاميرون تتعادل مع جزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

حقق المنتخب النيجيري، اليوم السبت، فوزًا كبيرًا خارج الديار، في الوقت الذي اكتفى فيه نظيره الكاميروني بالتعادل في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية العام المقبل بالكاميرون.

وتغلب المنتخب النيجيري على مضيفه سيشيل بثلاثية نظيفة، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

أنهى المنتخب النيجيري الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد، أحرزهما أحمد موسى وشيدوزي أوازيم، في الدقيقتين 15و34.

وأضاف أوديون إيغالو الهدف الثالث لنيجيريا من ضربة جزاء في الدقيقة 57.

فيما اكتفى المنتخب الليبي، بالتعادل السلبي مع مضيفه جنوب أفريقيا وتبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وكان المنتخب النيجيري قد فاز في وقت سابق اليوم على سيشيل بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر ليبيا الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن جنوب أفريقيا، وجاءت نيجيريا ثالثة برصيد 3 نقاط، وأخيرًا سيشيل بلا رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثانية، تعادل المنتخب الكاميروني مع مضيفه جزر القمر بهدف لكل منهما.

بادر جزر القمر صاحب الأرض والجمهور بالتسجيل في الدقيقة 15 عبر الفاردو بن محمد، وأدرك المنتخب الكاميروني التعادل في الدقيقة 80 عن طريق ستيفان باهوكين.

بذلك، ارتفع رصيد الكاميرون إلى 4 نقاط في الصدارة، فيما ارتفع رصيد جزر القمر إلى نقطة.

وتقام في وقت لاحق اليوم، المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، والتي تجمع منتخبي المغرب ومالاوي.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون سنة 2019، أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات، عدا مجموعة البلد المنظم، الذي يشارك في التصفيات أيضًا.