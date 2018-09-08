لماذا رفضت باميلا أندرسون الزواج من عادل رامي نجم منتخب فرنسا؟

أشارت تقارير صحفية إلى أن الممثلة الأمريكية الشهيرة باميلا أندرسون انفصلت عن صديقها عادل رامي، الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا، بعد رفضها الزواج منه.

وارتبطت باميلا بطلة مسلسل (باي وواتش) الشهير برامي، البالغ عمره 32 عامًا، منذ عام تقريبًا ورافقته خلال كأس العالم في روسيا لكنها رفضت عرضه للزواج منها.

وذكر موقع TMZ الأمريكي على الإنترنت، أن باميلا البالغ عمرها 51 عامًا رفضت عرض الزواج من رامي وتستعد لمغادرة منزلهما في الريفييرا الفرنسية في مرسيليا.

كما أن خاتم الخطبة الذي منحه رامي للنجمة الأمريكية قد أعطته لأكبر أبنائها براندون لإعادته لظهير أيمن مرسيليا الفرنسي.

ويرجع الموقع الأمريكي الانفصال بين باميلا ورامي إلى أن الفنانة، التي تشارك في النسخة الفرنسية من برنامج الرقص مع النجوم، ترى أنها تقف عائقًا أمام رؤية رامي لابنيه.

وأضاف الموقع: “رامي قضى الأسبوع الماضي مع ابنيه التوأم وشعرت بعدها باميلا أن قلبه محطم بسبب عدم قضائه وقتًا كافيًا معهما بسبب ارتباطه بهما فقررت رفض الزواج وإنهاء العلاقة.. وقررت الابتعاد عن حياته حتى يتمكن من أداء واجبه نحو أطفاله”.

ويعاني رامي من صعوبة تحقيق التوازن بين علاقته مع باميلا وإقامة علاقة صحية مع زوجته السابقة وأم أولاده تصب في مصلحة الأطفال.

ولم يشارك رامي في التعادل السلبي لفرنسا مع ألمانيا، يوم الخميس الماضي، كما أنه لم يشارك في التشكيلة الأساسية في أي من مباريات فرنسا في مونديال روسيا الذي توج الفريق بلقبه.