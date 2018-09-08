المنتخب البرازيلي يهزم الولايات المتحدة وديًا (فيديو)

سجل روبرتو فيرمينو ونيمار هدفين في الشوط الأول، ليتغلب المنتخب البرازيلي 2/0، على الولايات المتحدة، في مباراة ودية بنيوجيرسي.

وجاء الهدف الأول عبر فيرمينو في الدقيقة 11، بتسديدة مباشرة من مدى قريب، بعد عمل جيد من دوغلاس كوستا على الجهة اليمنى.

وضاعف نيمار النتيجة للبرازيل من ركلة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، بعد تدخل من ويل تراب ضد فابينيو.

وسجل منتخب البرازيل فوزه رقم 18 في 19 مباراة أمام أمريكا، علمًا أن هذه أول مباراة للسامبا منذ الخسارة 1/2 أمام بلجيكا في دور الـ 8 بكأس العالم 2018 في روسيا.

مباراة ودية | البرازيل 1 × 0 امريكا , هدف البرازيل الاول فيرمينو بعد عمل رائع من دوغلاس. pic.twitter.com/VawXDbA1Wj — اهداف كرة القدم (@ahdaf_moO3ath) ٨ سبتمبر ٢٠١٨