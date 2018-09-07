بعد تعادل ألمانيا أمام فرنسا.. لوف يقرر تغيير تشكيل “الماكينات”

أعلن المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، يواخيم لوف، أنه بصدد إجراء تغييرات على تشكيلة الفريق في المباراة الودية المقررة أمام منتخب بيرو بعد غد الأحد.

وقال لوف: “لم أفكر بعد جيدًا بشأن مباراة يوم الأحد، ولكن ربما أمنح فرصة المشاركة في التشكيل الأساسي لواحد أو اثنين من الوجوه الجديدة”.

واستهل المنتخب الألماني مشواره في النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا بالتعادل سلبيًا الخميس، مع نظيره الفرنسي المتوج بلقب كأس العالم 2018 بروسيا.

وجاء التعادل السلبي في مباراة أمس ليستعرض المنتخب الألماني بداية استعادة توازنه بعد صدمة الخروج من دور المجموعات بالمونديال الروسي بعد أربعة أعوام من تتويجه بلقب مونديال 2014 بالبرازيل، حيث كان خروج ألمانيا من الدور الأول بالمونديال هو الأول منذ 80 عامًا.

واعتمد لوف في مباراة أمس على العناصر التي عاشت صدمة الخروج المبكر من المونديال، ونجح اللاعبون في نفض غبار الصدمة المدوية شيئًا ما.

وبعد أن كشف لوف عن نيته في منح الفرصة للوجوه الجديدة، يأمل كل من تيلو كيرير مدافع باريس سان جيرمان، ونيكو شولز لاعب هوفنهايم وكاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن، في الاحتفال بالمشاركة الأولى بقميص المنتخب الألماني عبر مباراة الأحد أمام بيرو المقررة على ملعب فريق هوفهاي الألماني.

ودافع لوف عن قراره باستدعاء العناصر المخضرمة بالمنتخب، التي اعتلت منصة التتويج بمونديال 2014، مؤكدًا أن الفريق بحاجة إلى مزيج من الخبرة والشباب.

ويتطلع منتخب بيرو إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن خسر أمس الخميس أمام نظيره الهولندي وديًا 1-2 في أمستردام.

وكان منتخب بيرو قد شارك في نهائيات كأس العالم 2018 حيث كان الظهور الأول له في المونديال خلال 36 عامًا.