تعيين دييغو مارادونا مدربًا لدورادوس المكسيكي (صور)

قالت وسائل إعلام مكسيكية إن دييغو مارادونا سيتولى تدريب دورادوس المنافس في دوري الدرجة الثانية المكسيكي لكرة القدم.

وأصدر النادي مقطع فيديو في حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي مع رسالة “أهلًا مارادونا”.

ورغم أن دورادوس لم يعلن المزيد من التفاصيل، أشارت صحف مكسيكية إلى أن مارادونا سيتولى المسؤولية خلفًا لفرانشيسكو غاميز.

وأقال دورادوس المدرب غاميز أمس الخميس، بسبب سوء النتائج وحصوله على 3 نقاط فقط في 5 مباريات، ويحتل المركز الثالث عشر من بين 15 فريقًا.

ويعد مارادونا، البالغ من العمر 57 عامًا، أحد أبرز اللاعبين عبر التاريخ، ووصل إلى قمة مستواه في 1986، عندما قاد الأرجنتين للقب كأس العالم للمرة الثانية والأخيرة.

وسبق له تدريب أندية في الارجنتين والإمارات لفترات قصيرة وكانت أطول فتراته مع الارجنتين التي قادها في كأس العالم 2010.

¡Diego llega a Dorados! Así como lo lees, Maradona será el nuevo entrenador del equipo de Dorados. #HazlaDePez #HazlaDeDiez pic.twitter.com/2fLGV1AHut — dportenis (@dportenis) ٦ سبتمبر ٢٠١٨