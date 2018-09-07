ماذا قال بنيامين بافارد عن تدخل أنتونيو روديغر العنيف؟ (فيديو وصور)

دافع بنيامين بافارد مدافع المنتخب الفرنسي، عن أنطونيو روديغر لاعب ألمانيا، بعد تدخل الأخير بقوة في المباراة التي جمعت منتخبي فرنسا وألمانيا، أمس الخميس، في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية عل ملعب أليانز آرينا.

ودهس روديغر عنق بافارد، وأظهرت الصور أن التدخل كان قويًا، إذ حوّل عنق بافارد إلى اللون الأحمر من الدماء.

ونقلت صحيفة “ليكيب” عن بافارد قوله: “لم أشاهد الإصابة بعد في المرآة، لكنهم قالوا لي إن ما حدث في عنقي مثير للإعجاب، أعتقد أن روديغر لم يقم بذلك عن قصد. هذه هي كرة القدم”.

وعن المباراة قال بافارد: “الألمان كانوا ينتظروننا أن نخطئ، كما أننا عانينا بسبب عدم الجاهزية بدنيًا حتى الآن”.

وتعادل المنتخب الفرنسي بطل كأس العالم 2018، سلبيًا، مع المنتخب الألماني بطل العالم 2014.

رودريغز وتدخل غريب على الشاب بافار !! HD pic.twitter.com/KrJQPL2XTH — انا موت (@OOQQ8808) ٦ سبتمبر ٢٠١٨