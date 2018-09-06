دوري الأمم الأوروبية.. ويلز تسحق أيرلندا في فوز تأخر لـ26 عامًا (فيديو)

استمتع رايان غيغز، مدرب ويلز، بمباراة لا تنسى في أول مواجهة يخوضها الفريق على أرضه تحت قيادته، بعدما سحق أيرلندا 4-1 في افتتاح النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم على ملعب كارديف سيتي، اليوم الخميس.

وقبل هذه المباراة لم تفز ويلز على أيرلندا لمدة 26 عامًا، وسجلت هدفين فقط في آخر سبع مواجهات بينهما، لكنها كسرت النحس، اليوم، بعرض رائع في الشوط الأول سجل خلاله توم لورانس وارون رامسي، وبينهما جاء هدف زميلهما غاريث بيل.

وأكمل كونور روبرتس الرباعية بعد الاستراحة، بينما قلصت أيرلندا النتيجة عبر شون وليامز.

وفي أول مباراتين لمنتخب ويلز تحت قيادة غيغز، سجل الفريق عشرة أهداف بعدما استهل المهمة الجديدة بالفوز 6-صفر في الصين.

واشتهر غيغز بسرعته وحيويته خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد، وهو ما انعكس على أداء ويلز التي مزقت أيرلندا بقيادة المدرب مارتن اونيل.

افتتح لورانس التسجيل بعد ست دقائق بتسديدة منخفضة مرت من الحارس دارين راندولف.

وبعد 12 دقيقة أخرى ضاعفت ويلز الغلة، بعدما استقبل بيل تمريرة طويلة من بن ديفيز على صدره، قبل أن يتوغل من جهة اليمين ويسدد كرة جميلة بقدمه اليسرى هزت شباك راندولف.

وواصلت ويلز هيمنتها لتسجل الهدف الثالث في الدقيقة 37، بعدما انطلق لاعب وسط تشيلسي الواعد ايثان امبادو (17 عامًا) إلى الأمام ولعب تمريرة متقنة إلى ارون رامسي أنهاها ببراعة في الشباك.

وسدد روبرتس الهدف الرابع من 20 مترًا، قبل أن يسمح خطأ دفاعي، هو الوحيد الذي ارتكبه منتخب ويلز في هذه الليلة الرائعة، لوليامز بتسجيل هدف العزاء لمنتخب أيرلندا.