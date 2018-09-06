القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية‎

يستهل المنتخبان الفرنسي والألماني مشوارهما في دوري الأمم الأوروبية اليوم عندما يلتقيان في الجولة الأولى للمجموعة الأولى، على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق المباراة الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت الإمارات.

وتبث مباراة فرنسا وألمانيا على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلّق التونسي رؤوف خليف.

ويسعى المنتخب الفرنسي إلى تأكيد أحقيته في التتويج بكأس العالم 2018 قبل نحو شهرين في روسيا، بينما يأمل المانشافت الألماني في العودة من جديد بعد سقوطه في المونديال ذاته، وخروجه من الدور الأول، في مفاجأة صاعقة.

وتقام بطولة دوري أمم أوروبا، مرة واحدة كل عامين، ويشارك فيها 55 منتخبًا للدول الأعضاء باليويفا.

وتقسم الفرق المشاركة على 4 مستويات، وذلك طبقًا لمعاملات “اليويفا” بالنسبة لكل فريق، في حين تقسم منتخبات كل مستوى على مجموعات.