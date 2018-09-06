موعد مباراة ألمانيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية

يلاقي المنتخب الفرنسي بطل كأس العالم 2018، منافسه الألماني بطل العالم 2014، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وتبدأ مباراة فرنسا وألمانيا الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت الإمارات.

ويسعى المنتخب الفرنسي لتأكيد قوته ورغبته في التتويج بالمزيد من المباريات والتغلب على منافسه الألماني، في حين يسعى المانشافت بقيادة يواكيم لوف للعودة من جديد بعد نتائج مخيبة في كأس العالم 2018، إذ خرج من الدور الأول في مفاجأة صادمة وغير متوقعة.

وتقام بطولة دوري أمم أوروبا، مرة واحدة كل عامين، ويشارك فيها 55 منتخبًا للدول الأعضاء باليويفا.

وتقسم الفرق المشاركة على 4 مستويات، وذلك طبقًا لمعاملات “اليويفا” بالنسبة لكل فريق، في حين تقسم منتخبات كل مستوى على مجموعات.

وعقب انتهاء المواجهات في كل مستوى بنظام الذهاب والإياب، تصعد المنتخبات متصدرة المجموعات إلى المستوى الأعلى، وتهبط المنتخبات صاحبة المركز الأخير إلى المستوى الأدنى.

وتلعب المنتخبات الأربعة الأوائل في كل مستوى، دورة مجمعة؛ لتحديد بطل هذا المستوى، بينما تتنافس الفرق الأربعة الأوائل في المستوى الأول على اللقب.

تنطلق النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، غدًا الخميس، وتنتهي في حزيران/يونيو 2019.