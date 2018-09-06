اليابان تلغي مباراة ودية أمام تشيلي بعد زلزال هوكايدو

قرر الاتحاد الياباني لكرة القدم إلغاء مباراة ودية أمام تشيلي كانت مقررة باستاد سابورو دوم بعد أن ضرب زلزال قوي جزيرة هوكايدو، اليوم الخميس.

وقال الاتحاد الياباني إنه اتخذ القرار بعد دراسة حجم الدمار الذي شمل انقطاعًا واسع النطاق في الكهرباء وتوقف وسائل المواصلات.

وأضاف الاتحاد الياباني في بيان “بسبب تأثير الزلزال، قرر الاتحاد الياباني لكرة القدم إلغاء مباراة كأس تحدي كيرين 2018 بين اليابان وتشيلي”.

وسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6.7 درجة شللًا في هوكايدو وقتل سبعة أشخاص على الأقل، وأدى إلى انهيارات أرضية كما قطع الكهرباء عن 5.3 مليون نسمة.

وقال تاشيما كوهزو رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم “قلوبنا مع هؤلاء الذين تأثروا في هوكايدو”.

وكان من المنتظر أن تشهد هذه المباراة الظهور الأول للمدرب الجديد هاجيمي مورياسو. ومن المقرر أن تلتقي اليابان مع كوستاريكا في أوساكا يوم الـ11 من سبتمبر/ أيلول.