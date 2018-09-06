مباراة ألمانيا ضد فرنسا.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة افتتاح دوري الأمم الأوروبية

تتجه الأنظار، اليوم الخميس، إلى ملعب “آليانز آرينا” لمتابعة المباراة المرتقبة والمثيرة بين منتخب ألمانيا وضيفه فرنسا في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2018 – 2019.

وتبدو المواجهة واعدة وحافلة بالندية خاصة أن منتخب فرنسا سيخوض أول مباراة له بعد تتويجه بلقب بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا كما سيظهر المنتخب الألماني، للمرة الأولى بعد خروجه المبكر من المونديال.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير الآتي كل الأمور المتعلقة بمباراة ألمانيا وفرنسا:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وفرنسا

تقام المباراة على ملعب “آليانز آرينا” في الساعة العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت مكة المكرمة التاسعة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

تاريخ المواجهات

أقيمت 5 مواجهات رسمية بين منتخبي ألمانيا وفرنسا عبر التاريخ بخلاف العديد من اللقاءات الودية التي بلغت 24 مباراة.

وعلى الصعيد الرسمي، لعب منتخب ألمانيا ضد فرنسا في لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم 1958 وفاز الديوك بنتيجة 6-3 وسجل خوستي فونتين نجم الكرة الفرنسية في تلك المباراة 4 أهداف.

وتجدد اللقاء في نصف نهائي كأس العالم 1982 وفاز الألمان 5-4 بضربات الترجيح بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما كما فاز الألمان بثنائية نظيفة في نصف نهائي مونديال 1986 وتكرر السيناريو نفسه في ربع نهائي مونديال 2014 وفاز الألمان بهدف نظيف، بينما تفوق الديوك في لقاء نصف نهائي أمم أوروبا 2016 بثنائية النجم أنطوان جريزمان.

نظام المجموعة

تقام هذه المباراة ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية A والتي تشمل 4 مجموعات كل مجموعة تضم 3 منتخبات.

وتضم المجموعة الأولى منتخبي ألمانيا وفرنسا طرفي مواجهة اليوم بجانب منتخب هولندا الذي سيبدأ مشواره في الجولة الثانية.

الألمان وتصحيح المسار

يسعى منتخب ألمانيا لتصحيح مساره وبداية مرحلة جديدة مع مديره الفني الألماني يواخيم لوف من أجل عودة بريق المانشافت بعد الخروج المبكر من بطولة كأس العالم الأخيرة.

وحشد يواخيم لوف القوة الضاربة مع اعتزال مسعود أوزيل دولياً ليخرج من حسابات المدرب الألماني، ويبدو لوف في طريقه لتجديد دماء المانشافت ومنح الفرصة للجيل القادم.

وسيكون دور اللاعب ليروي ساني الذي تم استبعاده من كأس العالم أخيراً مهماً بعد تألقه في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي الإنجليزي بجانب ليون جوريتسكا نجم بايرن ميونيخ الألماني الذي سيكون حلقة وصل مهمة بين خطي الوسط والهجوم بجانب جوشوا كيميتش وتيمو فيرنر.

وأكد ياسر رضوان، لاعب هانزا روستوك الألماني الأسبق، لإرم نيوز أن حسابات لوف ستتغير بعد خيبة كأس العالم، موضحاً أن الجيل الجديد للكرة الألمانية سيحصل على فرصته كاملة على حساب الجيل القديم الذي يضم توني كروس وسامي خضيرة وغيرهما.

وأضاف: “المباراة ستكون اختباراً صعباً -أيضاً- لمنتخب فرنسا الذي وصل لقمة مستواه في بطولة كأس العالم وبالتالي سيسعى الديوك لإثبات استمرارية التألق”.

صيحة جديدة للديوك

يبحث منتخب فرنسا عن صيحة جديدة بقيادة المدير الفني ديديه ديشامب.

ويسعى ديشامب لقيادة أبطال العالم لفوز مهم في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وتبدو خيارات ديشامب قريبة من المجموعة نفسها التي لعبت كأس العالم، معتمداً على الثلاثي أنطوان جريزمان وكيليان مبابي وأوليفييه جيرو في الهجوم بجانب بول بوجبا ونجولو كانتي وبلايس ماتويدي بخلاف رباعي الدفاع صامويل أومتيتي ورافايل فاران بجانب بنيامين بافار ولوكاس هيرنانديز.