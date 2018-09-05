إيقاف كيليان مبابي 3 مباريات في الدوري الفرنسي لاعتدائه على لاعب أولمبيك نيم

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف مهاجم فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي ثلاث مباريات.

وقالت الرابطة في بيان عبر موقعها الإلكتروني:”تقرر إيقاف مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي 3 مباريات بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية ضد أولمبيك نيم”.

وبذلك، سيغيب مبابي ضد سانت إيتيان، ورين، وريمس، في الجولات المقبلة للدوري المحلي أيام 14 و23 و26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ونال مبابي هذه العقوبة لاعتدائه دون كرة ضد تيجي سافانييه، والذي نال أيضًا عقوبة الإيقاف 5 مباريات، منها مباراة مع إيقاف التنفيذ.

وكان باريس سان جيرمان قد تغلب على أولمبيك نيم بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الرابعة للمسابقة المحلية.

ويتصدر سان جيرمان جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ديغون وتولوز.