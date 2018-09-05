ديشامب: لقب كأس العالم مصدر قوة لمنتخب فرنسا

قال ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، إن منتخب ألمانيا من طراز رفيع رغم خروجه المبكر من كأس العالم، لكن فرنسا تتمتع بالأفضلية قبل مواجهة الفريقين، غدًا الخميس.

وستحل بطلة العالم ضيفة على ألمانيا ضمن منافسات النسخة الأولى من دوري الأمم، في أول مباراة تخوضها فرنسا منذ الفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، في يوليو/ تموز الماضي، عقب التفوق على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية.

وتجرعت ألمانيا مرارة الخروج من الدور الأول في كأس العالم لأول مرة منذ 80 عامًا، ما زاد الضغوط على المدرب يواخيم لوف لإصلاح الأمور سريعًا في صفوف بطل العالم أربع مرات.

وقال ديشامب للصحفيين: “ألمانيا كانت بطلة العالم وخاضت كأس العالم وهي ضمن الفرق المرشحة للفوز، لكن الرياح أتت بما لا تشتهي سفنهم. هذا لا يعني غياب الكفاءة عن الفريق. فألمانيا تظل فريقًا من طراز رفيع. أحترم هذا الفريق كثيرًا”.

لكن ديشامب يعتقد أن فرنسا تتمتع بالأفضلية والتفوق، في المباراة التي ستخوضها في ميونيخ متسلحة بكل الأسماء البارزة، ومنهم كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وبول بوغبا.

وقال: “هذا اللقب (كأس العالم) يمثل مصدر قوة وهي التي تمنحنا الثقة، القوة هي التي تحفزنا، نخوض مباراة في بداية الموسم، بعض اللاعبين بدأوا الموسم متأخرًا، كانت فترة الإعداد قصيرة لكن الأمور ستتحسن في غضون شهر، المباراة صعبة لكننا سنخوضها متفوقين بسبب الثقة بعد التتويج باللقب”.

وستخوض فرنسا المباراة في غياب القائد هوجو لوريس، حارس المرمى، في مستهل البطولة المستحدثة لتحل بدلًا من المباريات الدولية الودية. وقال رفائيل فاران مدافع فرنسا: إن لقب كأس العالم لم يغير شيئًا من طبيعة المنتخب الفرنسي.

وأضاف للصحفيين: “أعتقد أن النجمة الثانية المضافة على زي اللاعبين (الفوز بكأس العالم للمرة الثانية) تلقي على عاتقهم مسؤولية كبيرة. لكن هذا لم يغير طريقتنا في الإعداد للمباريات. نحافظ على معايير الكفاءة والحماس بالقدر نفسه، لا يمكن التقليل من شأن ألمانيا، فهو منتخب كبير يضم لاعبين رائعين سيتطلعون لبذل كل ما في استطاعتهم غدًا”.