بتهم فساد.. “فيفا” يقرر تمديد إيقاف رئيس الاتحاد الغاني السابق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، تمديد إيقاف كويسي نيانتاكي رئيس الاتحاد الغاني السابق وعضو مجلس الفيفا، لمدة 45 يومًا إضافية.

ونشر “فيفا” بيانًا قال فيه: “سيستمر إيقاف نيانتاكي عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، على المستويين المحلي والدولي لمدة 45 يومًا إضافية”.

وكان الاتحاد الغاني لكرة القدم، قد قرر منذ شهور، إيقاف النشاط الكروي في البلاد حتى إشعار آخر.

وتم اتخاذ ذلك القرار بعدما أعلن كويسي نيانتاكي رئيس الاتحاد المحلي استقالته من منصبه بعد اتهامه بالحصول على رشاوى.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد ظهر نيانتاكي في شريط فيديو داخل غرفة إحدى الفنادق الكبرى وهو يتلقى رشوة قيمتها 65 ألف دولار من رجل أعمال كان يرغب في شراء الدوري الغاني.

وجراء ذلك، أعلن “فيفا” في يونيو/ حزيران الماضي التحقيق مع نيانتاكي مع إيقافه لمدة 90 يومًا بشكل مؤقت بسبب انتهاكات محتملة لميثاق أخلاقيات المؤسسة.