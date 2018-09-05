أزمة الدولار تهدد منصب رئيس اتحاد الكرة في إيران

تعهد رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم “مهدي تاج”، بتقديم استقالته من منصبه في حال لم يستطع توفير الدولار لمنتخب بلاده لكرة القدم، لإقامة معسكرات تدريبية خارج إيران.

وقال مدرب المنتخب الإيراني البرتغالي كارلوس كيروش للصحفيين على هامش إشرافه على تدريب المنتخب الإيراني في ملعب أزادي بطهران “إن رئيس الاتحاد مهدي تاج، تعهد بتوفير الدولار وكافة التسهيلات للمنتخب الإيراني لإقامة مباريات ودية أو معسكرات تدريبية بالخارج”.

وأضاف كيروش: “خلال اجتماعي مع رئيس الاتحاد عقب عودتي إلى طهران يوم الجمعة الماضي، أكد لي أنه سيقدم استقالته من منصبه، إذا لم يوفر الدعم المالي اللازم بالدولار للمنتخب”.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني أمام أوزبكستان في مباراة ودية بملعب آزادي (الحرية) وسط العاصمة طهران في الـ11 من سبتمبر الجاري.

وتأتي تصريحات كيروش، مع إعلان أمين صندوق اتحاد كرة القدم الإيراني، علي سليماني اليوم، الذي أكد أن الاتحاد يواجه مشكلة في توفير العملات الأجنبية.

وقال سليماني “إن مشكلات توفير الموارد ونقص احتياطيات العملات الأجنبية قد أعاقت بشدة أنشطة جميع الأقسام والفرق الوطنية، وعلى وجه الخصوص خطط الفريق الوطني، عشية كأس آسيا”.

واعتبر سليماني أن استمرار الوضع الحالي دون وضع خطط مستقبلية وسريعة، ستكون لها آثار خطيرة على كرة القدم الإيرانية.