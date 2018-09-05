يانسن يتولى تدريب هواة الدنمارك في لقاء ودي ضد سلوفاكيا

سيتولى جون يانسن، لاعب آرسنال السابق، تدريب منتخب الدنمارك، الذي يضم بعض لاعبي منتخب الصالات، ولاعبين من الدرجتين الثالثة والرابعة؛ لخوض مباراة ودية أمام سلوفاكيا اليوم الأربعاء، بعد تعثر المفاوضات مع اللاعبين الأساسيين لتمثيل المنتخب الأول.

وأعلن الاتحاد الدنماركي، أمس الثلاثاء، تشكيلة من لاعبي الصف الثاني لمواجهة سلوفاكيا وربما أيضًا ويلز في أول مباراة للمنتخب الوطني في دوري الأمم، يوم الأحد المقبل، تجنبًا لإمكانية الاستبعاد من بطولة أوروبا 2020.

وثار خلاف منذ عدة أشهر بين لاعبي الفريق الأول والاتحاد الدنماركي حول بعض بنود التعاقد، وأغلبها يتعلق بحق اللاعبين في إبرام عقود رعاية فردية مع شركات منافسة للرعاة الحاليين للمنتخب الوطني.

ولن يتولى أوجه هاريده مدرب الدنمارك قيادة المنتخب الوطني؛ لأن اتحاد الكرة لا يريده أن يقود فريقًا لم يقم باختياره بنفسه.

ولعب يانسن (53 عامًا)، والذي اشتهر بالتسجيل في فوز الدنمرك المفاجئ على ألمانيا في نهائي بطولة أوروبا 1992، في آرسنال خلال الفترة 1992-1996 لكنه سجل هدفًا واحدًا في 132 مباراة.

وسافر يانسن وباقي تشكيلة الفريق من اللاعبين الهواة إلى سلوفاكيا، أمس الثلاثاء.