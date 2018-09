غريزمان: أستحق الفوز بالكرة الذهبية.. وأستغرب عدم تواجدي في قائمة The Best النهائية

أعرب الدولي الفرنسي، أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، عن استغرابه لعدم تواجد اسمه ضمن القائمة النهائية المرشحة لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم The Best المقدمة من الفيفا، معربًا عن أمنيته الفوز بالكرة الذهبية لهذا العام، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

وكان الفيفا أعلن، يوم الاثنين، قائمته النهائية للمرشحين الثلاثة للفوز بجائزة “ذا بيست”، والتي ضمت الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل يقيمه الفيفا في الـ 24 من سبتمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال غريزمان في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “أفكر في الكرة الذهبية بالفعل، لاعتقادي باقترابي من التتويج بها، بعد المقارنة بما حققته في عام 2016 وهو العام الذي ترشحت من خلاله للجائزة”.

وأضاف: “في 2016 قد خسرت نهائيين في دوري أبطال أوروبا وكأس أمم أوروبا، وكنت من بين الثلاثة المرشحين، هذه المرة ربحت ثلاثة نهائيات، لذلك من المتوقع أن أفوز بالجائزة”.

[#BallondOr] Griezmann???????? ???? : "Oui, j’y pense, surtout que j’en suis de plus en plus proche. Le Ballon d’Or est une récompense prestigieuse et, pour un joueur, c’est le summum."

