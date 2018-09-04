جون تيري على أعتاب الانتقال إلى سبورتنغ لشبونة البرتغالي

كشفت تقارير صحفية أن جون تيري، أسطورة نادي تشيلسي، على أعتاب الانتقال للدوري البرتغالي، بعدما انتهى عقده مع فريقه أستون فيلا.

ووفقًا لما قالته صحيفة “ميرور”، فإن سبورتنغ لشبونة يقترب من ضم تيري، في صفقة انتقال حر.

وقال بيدرو ماديرا رودريغيز، المنافس على مقعد رئاسة النادي البرتغالي، إنه سيتعاقد مع بعض اللاعبين الكبار، خلال الفترة المقبلة، حال تمكن من الحصول على مقعد الرئاسة.

وأضاف بيدرو: “أنا قريب للغاية من تقديم لاعبين إلى لشبونة، بإمكاني تقديم 3 لاعبين اليوم، لن أعلنهم لأنني لا أستطيع تجاوز الحدود”.

وتابع: “أتفاوض مع العديد من اللاعبين، هم محترفون أجانب، ظهير أيسر ومهاجم بالإضافة إلى بطل عظيم، جميع اللاعبين لا يرتبطون بأندية في الوقت الحالي”.

وأوضح: “البطل العظيم هو جون تيري، لا أستطيع أن أدفع له، ما اعتاد عليه، لكنني أعتقد أنه يقترب من أن يكون لاعبًا لدينا”.

وأتم: “لسوء الحظ، فقدنا كلاوديو ماركيزيو، بعدما وقّع لزينيت، لو كنت رئيسًا لسبورتينغ في الأسبوع الماضي، لكان ماركيزيو لاعبًا معنا، كما أننا خسرنا يايا توريه لصالح أوليمبياكوس”.