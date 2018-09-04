رابطة الدوري الألماني تستبعد إقامة مباريات رسمية خارج البلاد

استبعدت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، فكرة السير على نفس خطوات رابطة الدوري الإسباني بنقل مباريات الدوري خارج البلاد.

وبينما تنوي رابطة الدوري الإسباني إقامة مباراة في الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لتطوير شعبيتها العالمية، ستقام مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا) في ألمانيا، وفقًا لما أكده الرئيس التنفيذي للرابطة.

وقال كريستيان شيفرت، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني:”لن نخوض أي مباراة تنافسية خارج ألمانيا، إنه خط لن نتجاوزه”.

وأوضحت الرابطة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت (تويتر) أن بطولتي كأس ألمانيا (التي يدريها الاتحاد الألماني)، وكأس السوبر الألماني، لن تتم إقامتهما خارج البلاد.

ولكن شيفرت قال إن خوض مباراة رسمية بالدوري في أمريكا، والتي ربما تحسم المتأهل، أو الهابط ،أو الفريق المشارك في البطولات الأوروبية يُظهر “قلة احترام لجماهيرك، وللاعبين، وفي النهاية لدوري النخبة الأمريكي لكرة القدم”.

وقال شيفرت إن رابطة الدوري لا توجد لديها خطط لزيادة عدد الأيام التي تقام فيها المباريات.

وأشار شيفرت إلى أن مباريات الدوري الإسباني لديها مواعيد متعددة لانطلاق المباريات في برنامج نموذجي لمدة أربعة أيام.