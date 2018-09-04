تعيين كارلوس أوسوريو مديرًا فنيًا لمنتخب باراغواي حتى مونديال 2022 

أعلن اتحاد باراغواي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مديرًا فنيًا للفريق الكروي خلال الفترة المقبلة.

وقال في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “تم التوصل لاتفاق مع أوسوريو يقود بموجبه المنتخب الوطني لما بعد نهائيات كأس العالم 2022″، دون الكشف عن الراتب الذي سيتقاضاه نظير التعاقد.

وأنهى أوسوريو (56 عامًا) علاقته بالمنتخب المكسيكي في يوليو/ تموز الماضي، عقب نهاية منافسات بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا.

وتولى أوسوريو الإشراف على المنتخب المكسيكي في عام 2015، وقاده إلى ربع نهائي كوبا أميركا 2016 ونصف نهائي كأس القارات 2017.

وغابت باراغواي، التي بلغت ربع نهائي مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، عن آخر نسختين للبطولة العالمية اللتين أقيمتا في البرازيل 2014 وروسيا 2018.