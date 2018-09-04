الدنمارك تستعين بلاعبين من منتخب الصالات لتجنب الاستبعاد من بطولة أوروبا

أعلنت الدنمارك تشكيلة من لاعبي الصف الثاني لتمثيل المنتخب الأول لكرة القدم، منهم بعض لاعبي منتخب الصالات، لمواجهة سلوفاكيا وويلز هذا الشهر، بعد تعثر المفاوضات مع اللاعبين الأساسيين البارزين.

وإذا أخفق الاتحاد الدنماركي في اختيار تشكيلة لخوض المباراتين، فإن المنتخب، صاحب المركز التاسع في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) والذي بلغ دور الستة عشر في كأس العالم الأخيرة، سيكون معرضًا للاستبعاد من بطولة أوروبا 2020.

وذكرت صحيفة إكسترا بلادت الدنماركية أن تشكيلة المنتخب الأول ستضم لاعبين من منتخب الصالات، وهو الفريق الذي تتكون تشكيلته الأساسية من خمسة لاعبين وتقام مبارياته على أرضية صلبة.

ومن المقرر أن تلعب الدنمارك مع سلوفاكيا وديًا، يوم الأربعاء، ثم تواجه ويلز في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، يوم الأحد.

ولن يتولى أجي هاريده مدرب الدنمارك قيادة هذه التشكيلة؛ لأن الاتحاد المحلي لا يريده أن يقود فريقًا لم يقم باختياره بنفسه.

ويقع الخلاف في الأساس بسبب حقوق اللاعبين، ومنهم كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام هوتسبير، بخصوص إبرام عقود رعاية فردية مع شركات منافسة لرعاة المنتخب الوطني. وهناك أيضًا خلاف حول شروط السفر.