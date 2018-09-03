رسميًا.. هوغو لوريس يغيب عن مباراتي منتخب فرنسا أمام ألمانيا وهولندا

أعلن المدرب ديدييه ديشان غياب قائد المنتخب الفرنسي، الحارس هوغو لوريس لاعب توتنهام الإنجليزي عن مباراتي ألمانيا وهولندا، برسم كأس الأمم الأوروبية بسبب الإصابة.

وأعلن مدرب المنتخب الفرنسي عن دعوة بنجامين ليكومب حارس فريق مونبيلييه لتعويض غياب لوريس.

وحضر لوريس معسكر منتخب بلاده وأجرى فحوصات طبية أكدت عدم قدرته على المشاركة في المباراتين، مما يتيح فرصة ذهبية لحارس باريس سان جيرمان ألفونس أريولا ليلعب أول مبارياته الرسمية مع أبطال العالم.

وأصبح أريولا في مقام الحارس الأول نتيجة غياب لوريس وأيضًا ستيف ماندادا حارس أولمبيك مارسيليا بسبب الإصابة.

وسيكون الحارسان الغائبان حاضرين في مباراة هولندا بملعب فرنسا وهو الملعب المخصص للاحتفال بكأس العالم الذي تُوِّج به المنتخب الفرنسي في روسيا.

واختير هوغو لوريس من طرف الفيفا لينافس على لقب أفضل حارس في العام 2018 بجانب البلجيكي تيبو كورتوا والدنماركي شمايكل.