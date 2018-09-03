موعد حفل The Best لإعلان القائمة المختصرة للأفضل في 2018

ينتظر جميع عشاق كرة القدم حول العالم، الحفل المنتظر للاتحاد الدولي لكرة القدم؛ لإعلان المرشحين النهائيين لجوائز The Best لعام 2018.

ويقام الحفل، اليوم الإثنين، في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، في العاصمة الإنجليزية لندن، وبالتحديد مسرح “لندن بالاديوم”؛ للإعلان عن القوائم المختصرة من 3 مرشحين للفوز بجوائز “The Best” أو”الأفضل” عن العام الجاري.

وكشف الفيفا عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأنه سينشر النتائج فور صدورها، ويمكن متابعتها عبر قناته الرسمية أيضًا على موقع يوتيوب.

إنتظروا الإعلان عن القوائم المختصرة لجوائز ???? #TheBest من FIFA بعد قليل!

????يمكنكم متابعة بث مباشر للحدث من لندن ???????? (⌚️ 13:00):

????صفحة جوائز FIFA على Facebook⬅️ https://t.co/QhG3Enbolj

???? قناة FIFATV على YouTube ⬅️ https://t.co/LlbFYg1vKZ pic.twitter.com/cCAsNGXsZ0 — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 3, 2018

ويقام الحدث بحضور الإنجليزي سول كامبل، والدنماركي بيتر شمايكل، والنيجيري نوانكو كانو، والإنجليزية كيلي سميث، وذلك في المرحلة الأخيرة قبل إجراء الحفل السنوي لإعلان أسماء الفائزين يوم 24 سبتمبر في لندن أيضًا، لتوزيع جوائز الأفضل عن عام 2018.

وتضم جوائز “فيفا” للأفضل في 2018، 7 جوائز، وهي: أفضل لاعب في العالم “ذا بيست”، وأفضل لاعبة، أفضل مدرب في العالم لفئة الرجال، وأفضل مدرب لفئة السيدات، جائزة أفضل حارس مرمى، جائزة أفضل هدف في العام “جائزة بوشكاش”، وجائزة أفضل جمهور.

وضمت قائمة أفضل لاعب في العالم 10 لاعبين، التي تم تقليصها إلى 3 فقط: المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان، أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، المدافع الفرنسي ولاعب ريال مدريد رافائيل فاران، البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

فيما ضمت جائزة أفضل مدرب للرجال 11 مدربًا، هم: الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، والإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي، الروسي ستانيسلاف تشيرشيسوف مدرب منتخب روسيا، الكرواتي زالاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا، الفرنسي ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، الإسباني بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الإنجليزي غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا، الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة.