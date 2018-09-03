رسميًا.. الظاهرة البرازيلي رونالدو رئيسًا لنادي بلد الوليد الإسباني

أصبح الظاهرة البرازيلي رونالدو، النجم السابق لريال مدريد وبرشلونة، رسميًا يملك أغلبية أسهم فريق بلد الوليد؛ مما يجعله يتحكم في الفريق كرئيس لمجلس إدارته، بينما أبقى الرئيس الحالي كارلوس سواريز كرئيس تنفيذي.

وحصل الظاهرة رونالدو على 51% من فريق بلد الوليد، مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بـ30 مليون يورو، لكون ديون الفريق بلغت 25 مليون يورو؛ وهو ما أدخله لأزمة مؤخرًا، ولم يستطع دخول سوق الانتقالات الصيفية رغم عودته لدوري الدرجة الأولى الإسباني، هذا الموسم.

وقال رونالدو خلال حفل تقديمه كمالك جديد للنادي: “عملنا سيركز على الشفافية والتنافسية، وكل واحد يقوم بدوره على أحسن وجه، سيكون هدفنا خلق أفضل فريق قادر على التنافس في الليغا”.

ووجه رونالدو دعوة لجماهير الفريق؛ لدعم المشروع الجديد، قائلًا: “سيكون لدينا أهداف اجتماعية أيضًا، لا يمكننا نسيان جماهيرنا التي نريد أن تكون جزءًا من الفريق، وأوجه لها رفقة كل مكونات المدينة لدعم هذا المشروع”.

وأكد الظاهرة البرازيلي، أنه سيضع كل خبرته كلاعب كرة قدم من المستوى العالمي، رهن إشارة الفريق واللاعبين؛ ليقدموا أفضل ما لديهم.