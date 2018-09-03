مدرب ليون الفرنسي يركض بجنون للاشتباك مع جماهير فريقه (فيديو)

كشف فيديو تداوله الجمهور الفرنسي عن حدوث اشتباك بين برونو جينيسيو، مدرب ليون، مع بعض جماهير فريقه، على وقع النتائج المخيبة للنادي، هذا الموسم.

ويحتل ليون، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 6 نقاط، جمعها الفريق من 4 مباريات.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة “مونت كارلو”، فإن جينيسيو دخل في مشاجرة مع بعض جماهير فريقه، عندما كان مع عائلته بحسب الفيديو المنتشر.

وأضافت الإذاعة: “المدرب البالغ من العمر 52 عامًا، كان يركض بشكل جنوني نحو مجموعة من الأفراد، في الوقت التي تحاول فيه عائلته، منعه من ذلك”.

وشددت: “قد تكون الإهانات سببًا في رد فعله، وربما يتحرك ناديه، ليخبرنا بما هو أكثر خلال الساعات المقبلة”.