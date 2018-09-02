الفيفا يواجه الطلب المتكرر لاستخدام “الفار” بالبطاقات الصفراء

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إضافة عدة تعديلات على قواعد استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR من أجل المزيد من التوضيح لاستخدامه.

وقال الفيفا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه سيتم إشهار بطاقة صفراء لأي لاعب بالملعب أو أي بديل يقوم باستخدام إشارة يطلب من خلالها الحكم بمراجعة تقنية VAR بشكل مفرط.

كما أكد الاتحاد الدولي أنه سيتم تحذير أي شخص يدخل منطقة مشاهدة الحكم لإعادة الفيديو (لاعب/بديل) أو تحذير علني (مدرب/مسؤول).

واستخدم الفيفا هذه التقنية لأول مرة رسميًا في كأس العالم الأخيرة في روسيا، وأثبتت نجاحها رغم الاعتراضات الكثيرة التي طالتها.

وبدأت رابطة الدوري الإسباني استخدامها هذا الموسم؛ لتنظيم بطولات الدوري في ألمانيا وإيطاليا.

ويلجأ الحكم لاستخدام تقنية الفيديو “VAR” في حال وجود حالة مشكوك بها على أرض الملعب كالمطالبة بضربات الجزاء، فيتم الرجوع إلى الفيديو لإعادة اللقطة، ومن ثم يصدر الحكم قراره النهائي.

ويقاوم الاتحاد القاري حتى الآن استخدام هذه التقنية التي تتيح إعادة مشاهدة بعض الأحداث المثيرة للجدل خلال المباريات.