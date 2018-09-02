حاتم بن عرفة ينضم رسميًا لصفوف رين الفرنسي (فيديو وصور)

أعلن نادي رين الفرنسي، اليوم الأحد، عن ضم لاعب خط الوسط حاتم بن عرفة، الذي انضم إلى صفوفه في انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان، في حزيران/يونيو الماضي.

ونشر النادي عبر حسابه على “تويتر”، شريطًا مصورًا قصيرًا بعنوان، “فنان جديد في رين”، يظهر في ختامه اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا وهو يرتدي قميص النادي (الرقم 18)، ويقف في وسط ملعبه روازون بارك.

ووقع اللاعب عقدًا لعام مع رين، مع خيار التمديد لعام إضافي.

Expo "Debout !" – Un nouvel artiste à Rennes ! pic.twitter.com/AADDQLs536 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 2, 2018

وقال بن عرفة خلال مؤتمر صحفي: “أنا سعيد جدًا بأن أكون هنا، هذا مشروع لطالما أثار اهتمامي على المستوى الرياضي، وعلى مستوى الطموح؛ لأنني شخص طموح جدًا، أعتقد أنني أصل إلى النادي المناسب لي”.

وأمضى اللاعب الذي تنقل بين أندية فرنسية أبرزها ليون ومرسيليا ونيس، إضافة إلى هال سيتي ونيوكاسل الإنكليزيين، الموسمين الماضيين في صفوف سان جيرمان، وخاض عددًا محدودًا من المباريات بلغ 23 فقط.

وفي المؤتمر الصحفي لتقديمه، الأحد، قال بن عرفة عن تجربته الباريسية: “كانت مغامرة مع الكثير من الإيجابيات وتعلمت الكثير. تشكل جزء من قصتي. اليوم أكتب قصة أخرى في رين. اليوم أنا رجل أقوى (…) أعرف أنني في مستوى جيد جدًا، قمت بفحوص بدنية وكنت جيدًا”.