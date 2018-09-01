كوريا الجنوبية تحقق ذهبية دورة الألعاب الآسيوية.. وسون ينجو من التجنيد الإجباري

كوريا الجنوبية تحقق ذهبية دورة الألعاب الآسيوية.. وسون ينجو من التجنيد الإجباري

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

توج منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي، بالميدالية الذهبية بمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، بانتصاره على نظيره الياباني، بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب باكانساري في إندونيسيا.

واستفاد سون هيونغ مين لاعب توتنهام هوتسبير وقائد المنتخب الكوري من هذا الإنجاز الآسيوي، إذ بات جاهزًا للحصول على إعفاء من التجنيد الإجباري في بلاده، ومواصلة رحلته الاحترافية بالملاعب الأوروبية.

المباراة المصيرية والعصيبة شهدت إهدار الهجوم الكوري لسيل من الفرص على مدار شوطي المباراة، لتمتد المواجهة إلى شوطين إضافيين.

في الثواني الأولى من الشوط الإضافي، أهدر سون هدفًا مؤكدًا في مواجهة المرمى بعد أن اختطف الكرة من الدفاع الياباني، وبدا أن مسيرته الكروية في خطر، قبل أن يأتي الفرج بالدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي.

سون اخترق المنطقة اليابانية من الجبهة اليسرى، قبل أن يخلّصه زميله البديل لي سيونج وو من همومه، ويسدد بقوة، لتعانق الكرة الشباك اليابانية، معلنة تقدم كوريا بالهدف الأول في الدقيقة 93.

دقائق قليلة مرت، وقام سون بإرسال عرضية في الدقيقة 102، تابعها زميله هوانج هي تشان برأسية صاروخية في شباك اليابان، مؤمّنا تقدم النمور بالهدف الثاني.

المواجهة اشتعلت في الدقيقة 115، عندما سجل أياسي يويدا هدف تقليص الفارق لليابان، واضعًا المنتخب الكوري في وضع حرج.

إلا أن سون ورفاقه تمكنوا من الوصول بالمباراة لبر النجاة، والحصول على الذهبية الغالية.

كوريا حصدت الميدالية الذهبية الخامسة في تاريخها بمسابقة كرة القدم، بينما حصدت اليابان الميدالية الفضية الثانية في تاريخها.

وفي مواجهة مبكرة، كانت الإمارات العربية المتحدة قد خطفت الميدالية البرونزية، بالفوز على فيتنام 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

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