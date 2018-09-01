كوريا الجنوبية تحقق ذهبية دورة الألعاب الآسيوية.. وسون ينجو من التجنيد الإجباري

توج منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي، بالميدالية الذهبية بمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، بانتصاره على نظيره الياباني، بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب باكانساري في إندونيسيا.

واستفاد سون هيونغ مين لاعب توتنهام هوتسبير وقائد المنتخب الكوري من هذا الإنجاز الآسيوي، إذ بات جاهزًا للحصول على إعفاء من التجنيد الإجباري في بلاده، ومواصلة رحلته الاحترافية بالملاعب الأوروبية.

نهائي دورة الالعاب الاسيوية | د 93 | كوريا الجنوبية 1 × 0 اليابان | هدف اول كوريا الجنوبية HD@if24hd pic.twitter.com/xzKxdLreL1 — انا موت (@OOQQ8808) September 1, 2018

المباراة المصيرية والعصيبة شهدت إهدار الهجوم الكوري لسيل من الفرص على مدار شوطي المباراة، لتمتد المواجهة إلى شوطين إضافيين.

في الثواني الأولى من الشوط الإضافي، أهدر سون هدفًا مؤكدًا في مواجهة المرمى بعد أن اختطف الكرة من الدفاع الياباني، وبدا أن مسيرته الكروية في خطر، قبل أن يأتي الفرج بالدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي.

نهائي دورة الالعاب الاسيوية | د 100 | كوريا الجنوبية 2 × 0 اليابان | هدف الثاني كوريا الجنوبية اسيست سون ارتقاء راااااااائعhd @if24hd pic.twitter.com/J46Kv4azxW — انا موت (@OOQQ8808) September 1, 2018

سون اخترق المنطقة اليابانية من الجبهة اليسرى، قبل أن يخلّصه زميله البديل لي سيونج وو من همومه، ويسدد بقوة، لتعانق الكرة الشباك اليابانية، معلنة تقدم كوريا بالهدف الأول في الدقيقة 93.

دقائق قليلة مرت، وقام سون بإرسال عرضية في الدقيقة 102، تابعها زميله هوانج هي تشان برأسية صاروخية في شباك اليابان، مؤمّنا تقدم النمور بالهدف الثاني.

فرحة جنونية من لاعبين منتخب كوريا الجنوبية بعد نهاية المباراة و اعلان فوزهم بالميدالية الذهبية مبروووك ???????????????? pic.twitter.com/zBZbFn5oFl — F24 (@if24hd) September 1, 2018

المواجهة اشتعلت في الدقيقة 115، عندما سجل أياسي يويدا هدف تقليص الفارق لليابان، واضعًا المنتخب الكوري في وضع حرج.

إلا أن سون ورفاقه تمكنوا من الوصول بالمباراة لبر النجاة، والحصول على الذهبية الغالية.

كوريا حصدت الميدالية الذهبية الخامسة في تاريخها بمسابقة كرة القدم، بينما حصدت اليابان الميدالية الفضية الثانية في تاريخها.

وفي مواجهة مبكرة، كانت الإمارات العربية المتحدة قد خطفت الميدالية البرونزية، بالفوز على فيتنام 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.