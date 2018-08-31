صفقتان مفاجئتان لباريس سان جيرمان في آخر أيام الانتقالات

أبرم باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي صفقة مفاجئة في اليوم الأخير للانتقالات الصيفية بتعاقده مع المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو-موتينغ من ستوك سيتي المنافس بالدرجة الثانية في إنجلترا.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية أن باريس سان جيرمان المملوك لجهات قطرية كان يطارد المهاجم الكاميروني منذ فترة.

وأكد الألماني توماس توخيل المدير الفني للنادي الفرنسي أن تشوبو-موتينغ، الذي انتقل للنادي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، خضع بالفعل للكشف الطبي إلى جوار الألماني خوان بيرنات مدافع بايرن ميونخ قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في وقت لاحق يوم الجمعة.

وقال توخيل: “اليوم 31 أغسطس آخر أيام فترة الانتقالات وربما من المتأخر جدًا إبرام تعاقدات الآن. لكني لن أكذب، نحاول التعاقد مع لاعبين خضعا بالفعل للكشف الطبي ولا أعرف هل يمكننا إضافة المزيد أم لا”.

وسيوفر ستوك سيتي الذي هبط للدرجة الثانية الموسم الماضي 60 ألف أسترليني أسبوعيًا قيمة راتب تشوبو-موتينغ البالغ من العمر 29 عامًا في سبيل خطته نحو العودة للدوري الممتاز.

وأكد توخيل أن التعاقد مع المهاجم الكاميروني جاء لزيادة القدرات الهجومية للفريق، مؤكدًا أن ضم تشوبو-موتينغ قد يؤثر على فرص الشاب تيموثي ويّا نجل الرئيس الليبيري الحالي جورج ويّا.

وأوضح المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند “كنا نبحث عن بديل لإدينسون كافاني حتى نريحه بعض الوقت وقد منحنا تشوبو-موتينغ هذا الخيار. فهو لاعب له إمكانيات عالية ويمكنه تغيير نتائج المباريات عند مشاركته كبديل”.

“أردنا لاعبًا قويًا ويكون قادرًا على السيطرة على الكرة ويجيد ألعاب الهواء. انضمامه سيؤثر على مستقبل تيموثي ويّا. ومع ذلك فهو نوع مختلف من اللاعبين”.